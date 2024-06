Seleção comemorando ponto contra a Alemanha (Foto: Volleyball World)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 18:00 • Fukuoka (JAP)

Após a vitória de 3 sets a 0 em cima da Alemanha, o Brasil enfrenta o Irã pela segunda rodada da Semana 2 da Liga das Nações, nesta quinta-feira (6), em Fukuoka, no Japão. A partida será relizada às 0h (Horário de Brasília), com transmissão do sportv 2.

Contra a Alemanha, a Seleção Brasileira teve um bom começo mesmo iniciando atrás do placar. Lucarelli, com seis pontos, e Darlan, com cinco, foram os maiores pontuadores do Brasil.

Enquanto o Brasil tem apenas um título, em 2021, onde a equipe brasileira derrotou a Polônia na grande final por 3 sets a 1 para levantar a taça, o Irã participou do torneio em seis oportunidades, mas apenas em duas chegou na fase final (e em ambas as vezes, 2019 e 2022, caiu nas quartas de final da competição).

(Foto: Volleyball World)

A Seleção não contará com Bruninho para a segunda etapa da VNL. O levantador sofreu um estiramento leve na panturrilha esquerda e desfalca o Brasil. Além de Cachopa, Bernardinho agora conta com Matheus Brasília, que estava treinando no Centro de Desenvolvimento de Saquarema. Bruninho segue com a equipe no Japão e a previsão é de que esteja de volta às quadras na terceira etapa da Liga, em Manila, nas Filipinas.

Confira os horários e onde assistir, abaixo:

🏐 BRASIL X IRÃ

SEGUNDA SEMANA DA VNL 2024

📆 Data: 6 de junho, quinta-feira

⏰ Horário: 0h (de Brasília)

📍 Local: Fukuoka (Japão)

📺 Onde assistir: Sportv2