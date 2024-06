Brasil vence mais uma e segue invicto na Liga das Nações de Vôlei Feminino

O Brasil assumiu a liderança da Liga das Nações (Foto: Divulgação / VNL)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 11:38 • Rio de Janeiro

A equipe de José Roberto Guimarães está dando um show na Liga das Nações. As meninas da Seleção Brasileira venceram a Polônia por 3 a 1 e mantiveram a invencibilidade na competição. Com a vitória, o Brasil ultrapassa as próprias polonesas e assume a liderança da tabela.

O jogo começou ruim para o Brasil. As polonesas vieram muito fortes no ataque e venceram um primeiro set extremamente apertado, por 25 a 22. Apesar do tropeço no início da partida, as brasileiras se recuperaram, atropelaram no segundo set e fecharam a parcial em 25 a 17.

A partir do empate no placar, Júlia Bergmann assumiu as rédeas do ataque e ao lado da capitã Gabi, formaram os grandes destaques da equipe. O terceiro set fechou também em 25 a 17, enquanto a última parcial foi encerrada em 25 a 16.

A Seleção Brasileira chegou à nona vitória seguida na Liga das Nações (Foto: Divulgação / VNL)

O jogo marcava o confronto entre os dois times que ainda estavam invictos na competição. A Seleção Brasileira de vôlei feminino chegou ao nono triunfo seguido. O próximo compromisso será contra a Alemanha, 12ª colocada na Liga das Nações.