Brasil perde para Itália no último jogo no Rio pela Liga das Nações de Vôlei

Brasil perdeu para a Itália por 3 sets a 2 (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 12:31 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 26/05/2024 - 14:11

Em um jogo muito equilibrado, a seleção brasileira de vôlei lutou até o fim, mas perdeu para a Itália no tie-break, na despedida da fase da Liga das Nações no Rio de Janeiro. O Brasil está em oitavo lugar, enquanto a Itália assumiu a liderança.

O Brasil iniciou a partida atrás do placar, devido a alguns erros aproveitados pelos italianos. Em seguida, o set tomou um rumo favorável para os brasileiros, que conseguiram ficar à frente do placar. A Seleção Brasileira atropelou os italianos, chegando a ter uma diferença de oito pontos. Com isso, o Brasil venceu o set por 25 a 17.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No segundo set, a Seleção Brasileira continuou no mesmo ritmo de agressividade e bons bloqueios. No entanto, os italianos reagiram e ficaram em uma boa vantagem em relação ao Brasil. Assim, os italianos fecharam o período por 25 a 15.

O jogo começou a ficar bem competitivo no terceiro set, com o Brasil liderando o placar e a Itália na cola. No entanto, novamente, a Seleção Brasileira disparou no placar, mas os italianos conseguiram chegar e a diferença que era de oito caiu para dois pontos. O time de Bernardinho reagiu e fechou o set em 25 a 22.

No quarto set, o Brasil começou atrás do placar, e os italianos seguiram aumentando a distância. Mesmo com o time de Bernardinho tentando se aproximar, a distância aumentava cada vez mais, e a Itália fechou o set em 25 a 17.

No tie-break, a seleção começou agressiva, mas diante de uma Itália bem competitiva. O jogo ficou empatado por bastante tempo, com os italianos avançando e os brasileiros correndo atrás do placar. No entanto, a Itália foi melhor e venceu por 15 a 13, fechando a partida em 3 sets a 2.