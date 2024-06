Brasil consegue ótima virada contra a Itália e continua invicto na Liga das Nações de Vôlei

Seleção Brasileira ainda não perdeu na Liga das Nações (Foto: Divulgação / FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 10:28 • Macau (CHN)

O Brasil venceu a Itália de virada, neste sábado (1º), em Macau, na China, e manteve 100% de aproveitamento na Liga das Nações de Vôlei Feminino. A Seleção Brasileira viu as italianas abrirem 2 a 1, mas conseguiu reverter o placar e triunfar no tie-break, fechando a partida em 3 sets a 2 (parciais de 26-24, 25-27, 18-25, 25-19 e 15-10).

Os dois primeiros sets foram bastante equilibrados, com uma vitória para cada lado. No terceiro, porém, as italianas surpreenderam e dominaram a Seleção Brasileira. No entanto, o Brasil não se abalou e venceu as duas últimas parciais com segurança.

A maior pontuadora da partida foi Ana Cristina, com 22 pontos, que brilhou especialmente no 1º e 4º sets. A capitã Gabi apareceu com mais protagonismo no tie-break, liderando o Brasil à vitória suada.

A Seleção Brasileira faz o último jogo da segunda semana de Liga das Nações neste domingo (2), às 6h (de Brasília), contra a Tailândia. Depois de uma pausa, a equipe de José Roberto Guimarães volta a atuar na terça-feira, dia 11, contra a Polônia, única seleção à frente do Brasil na classificação. Além de também terem 100% de aproveitamento, as polonesas perderam menos sets.