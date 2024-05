Tatum celebra ponto (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 00:52 • São Paulo (SP)

O Boston Celtics protagonizou uma virada memorável contra o Indiana Pacers, por 111 a 114, e abre 3 a 0 na final da Conferência Leste da NBA. A equipe da casa chegou a deter uma vantagem de 18 pontos no terceiro período.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com grande show de Jayson Tatum, jogadas precisas de Al Horford e poder de decisão necessário de Jrue Holiday, os celtas conseguiram uma vitória importante para embalar a equipe.

➡️ Charles Leclerc crava pole em Mônaco; Verstappen fica em sexto

🏀 COMO FOI O JOGO?

A equipe de Boston começou com todo gás e dominou o começo da partida na casa dos Pacers. Contudo, a partir do segundo quarto as coisas mudaram e favoreceram o grande jogo de Andrew Nembhard.

Em um ginásio fervoroso, a franquia de Indiana alcançou 18 pontos de vantagem no terceiro quarto. Entretanto, quando tudo parecia controlado, uma reação puxada por Jayson Tatum, Jaylen Brown e Al Horford diminuiu a vantagem e nos últimos minutos de partida culminou na virada dos celtas.

Nos últimos lances, ainda deu tempo da estrela de Jrue Holiday brilhar com um desarme preciso. No último lance do jogo, no soar da buzina, o Pacers quase arrancou um empate, mas a bola bateu no aro e não caiu dentro da cesta.

Comemoração entre Horford e Tatum após ponto para o Boston Celtics (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)