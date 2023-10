Em sua última partida, a brasileira venceu a bielorussa Aliaksandra Sasnovich por dois sets a um. A partida durou incríveis 3h30 e aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira (11). As parciais foram de 7/6, 3/6 e 7/6 e os dois tiebreaks com as parciais de 7/3.