Bia Haddad, número 14 do mundo, não conseguiu se recuperar a tempo e voltou a sentir as costas nesta segunda-feira (12). Com a lesão, a brasileira foi eliminada na primeira rodada do WTA 1000 de Doha, no Catar, pela chinesa 41ª colocada, Xinyu Wang, por 2 sets a 0 (parciais: 6/1 6/3) após 1h17min de duração de partida.