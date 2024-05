Wild, Monteiro e Heide são eliminados de Roland Garros

Thiago Wild em Roland Garros (Foto: Reprodução TV ESPN)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 18:51 • Paris (França)

O dia não foi bom para o tênis masculino brasileiro em Roland Garros. Os três representantes em ação nesta segunda-feira ganharam sets, mas acabaram derrotados na primeira rodada do Grand Slam no saibro, jogado em Paris, na França.

Número 1 do Brasil e 58º do mundo, Thiago Wild foi eliminado diante do francês Gael Monfils. O paranaense, que brilhou no ano passado tirando Daniil Medvedev, número dois do mundo, voltou para a quadra Philippe Chatrier, teve bons momentos, mas não resistiu ao experiente tenista da casa 37º colocado. Ele foi derrotado por 3 sets a 1 na rodada noturna da principal quadra do Aberto da França.

Wild começou abaixo, com erros e Monfils embalado pela torcida francesa. No segundo set, o paranaense entrou na partida, dominou os pontos e deixou a Chatrier calada com sua atuação. Largou o terceiro set com quebra e deixou Monfils atônito. Mas uma vacilada de Wild permitiu o empate e Gael se empolgou, veio empolgado pela torcida e ele quebrou para fechar por 6/3. Gael quebrou no meio do quarto set e foi confirmando até encerrar a contagem.

Com a derrota, Wild perderá 105 pontos da terceira rodada mais o quali do ano passado e sairá dos 65 melhores do ranking, podendo ficar fora do top 70 dependendo dos resultados.

Após passar o qualifying, Thiago Monteiro, número 86 do mundo e segundo do Brasil, foi eliminado diante do sérvio Miomir Kecmanovic, 57º colocado, por 3 sets a 1. O sérvio se vinga do brasileiro após derrota durante o Masters 1000 de Roma, na Itália, e o cearense encerra a ótima temporada de saibro onde fez inédita oitavas de final no torneio italiano e terceira fase em Madri, passando o quali nas duas.

Em Paris ele confessou ter passado por problemas de saúde durante o quali na semana passada e celebrou muito a vaga na chave principal.

Em sua estreia em chaves principais de um Grand Slam, Gustavo Heide, 174º colocado, fez bonito, levou o argentino Sebastian Baez, 20º do mundo, ao quinto set, mas acabou superado nos detalhes em batalha de 3h44min em Roland Garros.

O tenista de Ribeirão Preto, que entrou em seu primeiro quali de Major, deu o calor máximo ao campeão do Rio Open e um dos maiores vencedores do saibro na temporada e perdeu em duelo na quadra 9 do Aberto da França. Ele chegou a liderar com quebra o quinto set por 2 a 0 e depois sacou em 3 a 2, mas levou quatro games consecutivos.