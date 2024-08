Bia Haddad Maia concentra esforços do pós-olímpico no US Open (Foto: Garrett Ellwood/AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 30/08/2024 - 11:44 • Nova York (EUA)

Bia Haddad entrou mais uma vez na história do tênis. Nesta quinta-feira (29), a brasileira venceu a espanhola Sara Sorribes, quebrando o tabu de 48 anos sem brasileiros na terceira rodada do US Open, o segundo Grand Slam mais antigo do mundo. A última brasileira a chegar nesta fase foi a paulista Maria Esther Bueno em 1976. Antes disso, a tenista foi quatro vezes campeã do torneio em 1959, 1963, 1964 e 1966.

Bia Haddad x Sara Sorribes na segunda fase do US Open (Foto: Mike Stobe/AFP)

Em entrevista ao Sportv 3, a brasileira comemorou a marca e demonstrou satisfação com seu desempenho na competição.

- Venho jogando em alto nível e treinando de forma consistente há dois meses. Não me surpreendo com o tênis que joguei no segundo e terceiro set da estreia e hoje na segunda rodada. Esse é o tênis que eu almejo. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas estou feliz, fui muito disciplinada e competitiva - disse Bia que comemorou estar de volta ao alto nível após uma temporada abaixo das expectativas.

Agora, Bia tem mais um grande desafio pela frente, a russa Anna Kalinskaya, 15ª do ranking mundial. Em caso de vitória, Bia superará outro tabu, dessa vez de 56 anos.