Bia Haddad oscila, mas vira e avança no Aberto de Tênis, em Roma

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 16:18 • Roma (Itália)

Bia Haddad Maia, número 13 do mundo, não esteve em seus melhores dias nesta quinta-feira (9). A tenista, no entanto, lutou muito e virou o duelo na sua estreia em Roma, na Itália, torneio WTA 1000.

A paulistana, número 1 do país, derrotou a chinesa Xinyu Wang, 42ª colocada do mundo, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6 6/3 6/4. A partida durou 2h15min e aconteceu na quadra 1 do Foro Itálico.

A brasileira, que foi às quartas de final no ano passado, se garantiu na terceira rodada e vai enfrentar a americana Madison Keys, 16ª colocada. A adversária vem de uma semifinal no saibro de Madri, na Espanha. Keys, que passou pela colombiana Camila Osorio por 6/0 4/6 6/3, enfrentou a brasileira uma vez no circuito, no final de 2023, no Elite Trophy, em Zhuhai, na China, com vitória de Bia Haddad.

Bia Haddad Maia se classificou para a terceira rodada do Aberto de Roma (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Bia começou mal o jogo, foi quebrada no primeiro game e com muitos erros não conseguiu a reação. Wang marcou 6/4 e abriu uma quebra no segundo set. Haddad Maia virou para 2 a 1, mas novamente foi quebrada e se viu com 3 a 2 abaixo. Entretanto, Bia passou a usar mais as "curtinhas" diante das condições pesadas da quadra por conta da chuva que caiu mais cedo no dia. A tática deu certo, Bia quebrou duas vezes seguidas e fechou por 6/3. No terceiro set a brasileira abriu 3 a 1, permitiu o empate, mas tornou a quebrar pressionando na devolução. Ela sustentou o serviço para a trabalhada vitória por 6/4.