Bia Haddad Maia vai à final inédita no ano e pode voltar ao top 20

Bia Haddad Maia é a brasileira mais bem colocada no ranking mundial (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 24/08/2024 - 12:30 • Cleveland (EUA)

A paulistana Bia Haddad Maia, 23ª do ranking mundial, está na grande final do WTA 250 de Cleveland, nos Estados Unidos. A brasileira chegou a decisão após superar a tcheca Katerina Siniakova, 36ª, em uma semifinal dura. A final contra McCartney Kessler será a primeira de Bia na temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Principal favorita na chave do torneio que antecede o US Open, Bia Haddad precisou de 2h13 para fechar o placar em 6/3 2/6 6/2. A brasileira converteu cinco aces a um de Siniakova, que cometeu 10 duplas-faltas contra uma da paulistana. Bia ainda venceu 76% dos pontos jogados com seu primeiro serviço, contra 66% de aproveitamento da tcheca.

A partida começou com a brasileira trabalhando bem com seu primeiro serviço e sólida na devolução de backhand, assim abiu 2/0, mas tomou a devolução da quebra na sequência ao ver Siniakova buscar as linhas. O jogo se equilibrou, mas a brasileira venceu com mais tranquilidade seus games de saques e, confiante, alongou trocas para pressionar e chegar a quebra em erro da tcheca no 8º game - e assim fechou o primeiro set.

A partida seguiu com equilíbrio, com as duas tenistas trabalhando bem com devoluções fundas. Em um 4º game, Bia trabalhava com um segundo serviço, quando Siniakova chegou à quebra, abriu 4/1 e foi administrando até fechar a parcial em nova quebra.

No terceiro set, Bia seguiu buscando jogar agressiva e pressionou no game longo da partida, o 3º daquele set, e viu a tcheca salvar quatro breakpoints para chegar à quebra, abrir 3/1 e seguir com a pressão. Em novo game extenso, de muitos pontos,a brasileira viu a tcheca salvar breakpoints, mas confirmou nova quebra e abriu 5/1.

Bia Haddad Maia tem a chance de conquistar seu primeiro título na temporada de 2024 do tênis (Foto: Ben Stansall/AFP)

Em sua primeira final desde novembro de 2023 - quando foi campeã do WTA Elite Trophy - Bia Haddad encara a norte-americana McCartney Kessler, 98ª, que venceu a russa Anastasia Piotapova, 43ª, com placar de 4/6 6/3 6/3.

Esta será a primeira vez que a brasileira e a americana se enfrentaram no circuito profissional. Kessler buscará seu primeiro título em nível WTA, enquanto Bia Haddad busca seu quarto troféu. O jogo será ainda nesta sábado (24), a partir das 15h30, de Brasília, com transmissão do Disney+.

Caso levante o título, Bia voltará ao top 20 na próxima segunda-feira como a 20ª colocada. No momento ela vai subindo para o 21º lugar.