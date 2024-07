Bia Haddad joga apenas 24 minutos e vai à 3ª rodada de Wimbledon

Bia Haddad em ação em Wimbledon (foto: Jimmie 48 Photography / WTA)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/07/2024 - 10:11 • Londres (ING)

Bia Haddad Maia, número 20 do mundo, precisou jogar pouco nesta quinta-feira (4) para se garantir na terceira rodada de Wimbledon, torneio do Grand Slam jogado na grama e de mais tradição no tênis.

A brasileira vencia a colombiana Camila Osorio, 84ª colocada, por 3 a 0, com duas quebras de vantagem, quando a rival sentiu uma lesão na perna, pediu atendimento e abandonou após 24 minutos de duração na quadra 15 do All England Club.

A paulistana começou muito bem a partida, pressionando a rival, conseguiu duas quebras, fez 14 pontos contra apenas cinco da oponente. Osorio, então, pediu atendimento. Após longa demora para a fisioterapeuta chegar e diagnóstico também demorado, ela tentou jogar mais um pouco e abandonou.

Foi o segundo jogo entre elas e a segunda vitória da brasileira, que ganhou no saibro de Roma, na Itália, no ano passado.

Agora, Bia aguarda pela americana Danielle Collins, 11ª colocada, ou a húngara Dalma Galfi, 127ª e que veio do quali, na busca para repetir o resultado do ano passado, quando fez oitavas de final em Londres. Collins vem em seu último ano de carreira e em uma grande temporada, com semi em Roma, final em Estrasburgo, título em Miami e Charelston, além de uma passagem pelo top-10.

Bia jamais enfrentou Collins, assim como nunca encarou Galfi.