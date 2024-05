Bia Haddad garante subida no ranking e terá grande salto na temporada

Bia Haddad Maia visa chegar ao top-10 do ranking WTA (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)







A derrota da americana Madison Keys, 18ª colocada, nesta quinta-feira (2), na semifinal do WTA 1000 de Madri, na Espanha, fará com que Bia Haddad Maia cresça no ranking de entradas - que contabiliza as últimas 52 semanas - a ser divulgado na segunda-feira (6) pela Associação das Tenistas Profissionais, a WTA.

A brasileira somará 205 pontos e irá aos 3035 pontos, ultrapassando a lesionada Karolina Muchova e alcançando, então, o 13º lugar. Ela cortará vantagem para o top-10, ficando a menos de 460 pontos da 10ª colocada, a letã Jelena Ostapenko. A escalada para o grupo pode acontecer a partir do torneio de Roma, na Itália.

Bia terá uma grande subida no ranking da Corrida, que mede o desempenho da temporada. Ela saltará oito posições, indo ao 22º posto, com 787 pontos. Este ranking irá virar o de fim de temporada, classificando as top-8 para o WTA Finals, que será realizado na Árábia Saudita. A liderança é da polonesa Iga Swiatek, com 3985, contra 3583 pontos de Elena Rybakina e 3018 de Aryna Sabalenka.