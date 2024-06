Bia Haddad é confirmada pela ITF nos Jogos Olímpicos

Bia Haddad em Roland Garros (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 12/06/2024 - 18:24 • Paris (FRA)

Nesta quarta-feira (12), a Federação Internacional de Tênis (ITF) divulgou a relação dos tenistas classificados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, nas chaves de simples. Com a lista, o Brasil já garante Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi entre as mulheres. A competição é o maior evento esportivo do mundo e acontece de 26 de julho a 11 de agosto, na capital francesa.

Bia Haddad conquistou a vaga pelo ranking WTA da última segunda-feira (10), que coloca a paulista como a atual número 20 do mundo. Já Pigossi carimbou o passaporte ainda no ano passado, quando foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A disputa de tênis dos Jogos vai de 27 de julho a 4 de agosto, nas quadras de Roland Garros.

Além das duas atletas, mais brasileiros podem entrar na competição com a lista definitiva, a ser divulgada pela ITF, em 2 de julho. No mesmo dia serão divulgados também os atletas que disputarão as chaves de duplas masculina, feminina e mista. A definição dos duplistas é feita pelos capitães das equipes, Jaime Oncins (masculina) e Luiz Peniza (feminina).

Na última edição dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, no Japão, a delegação brasileira fez história na modalidade com Pigossi e Luisa Stefani. As atletas conquistaram o bronze na chave de duplas feminina e trouxeram a primeira medalha olímpica do país no tênis.

(Foto: Gaspar Nóbrega/COB)

Mais brasileiros podem se garantir na lista final a ser divulgada no dia 2 de julho com boas chances de Thiago Wild, Thiago Monteiro entrarem além de Stefani, Marcelo Melo e Rafael Matos.