Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 19:53 • Madri (Espanha)

A paulistana Bia Haddad Maia, número 1 do Brasil e 14ª do mundo, está nas oitavas de final do WTA 1000 de Madri, após superar a norte-americana Emma Navarro, 23ª, em um jogo brigado. Bia Haddad está pela primeira vez nas oitavas de final em Madri em simples.

A partida começou com a brasileira pressionando na devolução desde o início, trabalhando com backhand na devolução e chega a quebra no 3º game, mas tomou a devolução da quebra no game seguinte, com Navarro buscando as paralelas. O jogo seguiu com as duas tenistas vencendo bastante pontos no game de saque da rival. Mais sólida com saque, Bia chegou a quebrar no 7º game e foi administrando.

Na segunda etapa, Bia forçou Navarro a salvar quatro break points já no primeiro game, salvou breakpoint após erro na sequência e foi confirmando saque e definiu a partida com quebra no 9º game.

Jogando pela primeira vez na carreira as oitavas de final em Madri, Bia Haddad reencontra a grega Maria Sakkari, 6ª colocado do ranking mundial, que venceu com tranquilidade a norte-americana Sloane Stephens, 33ª do mundo, com placar de 6/1 e 6/3.

Sakkari e Bia Haddad já se enfrentaram três vezes no circuito profissional e nas três oportunidades a brasileira levou a melhor.

E O JOÃO FONSECA?

Na chave masculina, João Fonseca, de 17 anos, se despediu com queda para o 30º do mundo, o britânico Cameron Norrie por 6/1 e 6/4 na segunda rodada.