Belfort desmente Popó, e pugilista responde: ‘Quer lutar por dinheiro’

Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 14:49 • Rio de Janeiro (RJ)

A novela "Popó e Belfort" ganhou mais um capítulo na segunda-feira (16). Após o pugilista afirmar que enfrentaria o ex-campeão do UFC e que a luta já estava marcada. O carioca desmentiu e veio às redes sociais dizer que o rival estava "pipocando". Na sexta-feira (12), o tetracampeão por meio das suas redes sociais, havia confirmado sua luta com Vitor Belfort.

— Tu falou que a luta tá fechada. Popó, você é um fanfarrão mesmo. Você que é meu fã e quer ver essa luta acontecer: vai ser um grande combate mesmo… Se o Popó não ficar pipocando e amarelando com esse negócio do peso. Eu já falei que o máximo que eu posso baixar é 88,9kg. Popó, aceita logo a luta. Faz o que tu tinha falado, cada um vem no seu peso, lembra? —

— Eu estou me esforçando para fazer o meu melhor. Isso vai acontecer se depender de mim. Todo mundo está esperando essa luta. Para de fazer fake news, dizendo que a luta está fechada. Que papo é esse? Até onde eu sei, seu empresário não entrou em contato com o meu para falar sobre negócios. O que o Popó postou é fake news. A luta não foi assinada, e ele continua "pipopocando" com esse negócio de peso — declarou.

Em seguida, Popó rebateu Belfort alegando que o ex-campeão do UFC estava apenas querendo "lutar por dinheiro".

— E aí galera, ta vendo aí? fui dar ousadia a Vitor Belfort, vocês mesmos ficaram "Ah luta com lutador" "Só luta com digital influencer", aquelas coisas todas. Quem me desafiou foi Vitor Belfort, não fui eu. Ai já ta querendo lutar por dinheiro, deve estar quebrado. Victor, você está quebrado — disse.

Os lutadores trocam farpas desde que Popó venceu a luta contra Bambam no Fight Music Show, em fevereiro deste ano.