Atleta italiana será a primeira trans da história das Paralimpíadas

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 18:44 • Paris (FRA)

Valentina Petrillo será a primeira atleta trans das Paralimpíadas. A italiana de 50 anos competirá nos 200 e 400 metros da categoria T12, para deficientes visuais. A atleta passou pelo processo de transição em 2019 e foi aprovada pelo Comitê Paralímpico Internacional e pela Federação Internacional de Atletismo Paralímpico para competir nos Jogos de Paris.

Presidente do CPI, Andrew Parsons, afirmou que o órgão está muito feliz com a participação de Valentina em Paris e que estão preparados para lidar com a polêmica.

— Eu estou preparado para o criticismo. Às vezes como indivíduo posso pensar uma coisa ou outra, mas precisamos respeitar a nossa constituição e as regras de cada esporte específico. As federações internacionais devem ser respeitadas. A World Para Athletics autorizou ela a competir, então ela será recebida como qualquer outra atleta na competição. Nada mais justo que tratemos os atletas trans com respeito — disse.

Antes da transição, Valentina competia profissionalmente no masculino, onde teve uma carreira nacionalmente vitoriosa com 11 títulos italianos. Após sua transição, a atleta quase se classificou para as Paralimpíadas de Tóquio, que ocorreram em 2021. Em 2023, a velocista ficou com o bronze nas duas provas que disputou no Mundial de Atletismo Paralímpico.