Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 11/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O mesatenista Hugo Calderano foi eliminado pelo sueco Truls Möregårdh na semifinal das Olimpíadas de Paris. O brasileiro perdeu por 4 a 2 e, após a partida, afirmou que estava com raiva do resultado. Por outro lado, o quarto lugar foi o melhor desempenho de um atleta de fora da Ásia e Europa na história da modalidade. Em entrevista ao Lance!, Hugo reavaliou o resultado. Assista ao trecho acima.

– Com a cabeça mais fria, o sentimento de frustração é um pouco menor, mas fica o sentimento de que tive a chance, poderia ter ido mais longe. Eu já tinha consciência do feito que consegui, de deixar o brasileiro acreditar e vibrar com o nosso tênis de mesa nas Olimpíadas. Eu senti o quanto as pessoas torceram por mim – falou.

Hugo Calderano cumprimenta sueceo após derrota em Paris (Foto: Luiza Moraes / COB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O brasileiro foi derrotado em jogo muito complicado. No primeiro set, chegou a abrir larga vantagem de 10 a 4, mas tomou a virada. Hugo Calderano destacou que, no tênis de mesa, a força mental é fundamental.

– Para mim, a parte mental é o principal no tênis de mesa. É um esporte de muita precisão e concentração. (…) Se você perde a concentração por alguns segundos ou minutos, pode acabar perdendo um ou dois sets. E esse sempre foi o meu ponto mais forte: manter o foco, ter disciplina no dia a dia e no jogo, botar intensidade, ter resiliência, buscar soluções – explicou.

Assista à entrevista completa abaixo.