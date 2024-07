Apesar de derrota, Brasil avança no Pré-Olímpico de Basquete

Brasil se classificou em primeiro do grupo e Camarões em segundo, no Pré-Olímpico (Foto: Divulgação / FIBA)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 14:54 • Riga (LAT) • Atualizada em 04/07/2024 - 16:42

Aquele que parecia ser o confronto mais acessível para o Brasil no Pré-Olímpico de Basquete, foi o mais duro. Com um apagão no segundo período a Seleção Brasileira teve grandes dificuldades de frear o ataque camaronês. Além disso, o elevado número de "turnovers" da equipe, contribuiu para o jogo ruim. No entanto, apesar da derrota, o Brasil ainda se classificou em primeiro do grupo, com um placar 77 a 74 para Camarões.

O primeiro quarto foi bastante equilibrado, com a Seleção Brasileira sabendo aproveitar a fragilidade defensiva de Camarões. Com um confronto intenso dentro do garrafão, o primeiro período da partida terminou em 29 a 27 para os camaroneses - o grande destaque foi Jeremiah Hill, atleta da G-League.

Na segunda etapa, a equipe brasileira teve um verdadeiro apagão. Pouco antes do fim do primeiro quarto, o Brasil liderava por 27 a 22. Desde então, Camarões aplicou uma sequência de 23 pontos em cima do Brasil. A equipe comandada por Aleksandar Petrovic ficou grande parte do segundo período sem acertar nenhum arremesso de quadra. O primeiro ponto na etapa, foi em lance livre de Bruno Caboclo, já na metade final do quarto. Além disso, ao todo o Brasil teve apenas dois arremessos de quadra convertidos, com duas bolas de três pontos de Yago e Léo Meindl.

Lucas Dias pegou seis rebotes ao longo da partida (Foto: Divulgação / FIBA)

A quantidade de erros cometidos pela Seleção Brasileira foi o que possibilitou a larga vantagem camaronesa ao longo do jogo. Por outro lado, é preciso destacar o dia iluminado de Jeremiah Hill, camisa 68 de Camarões. O armador terminou o segundo quarto com 5 de 7 na bola de três.

No terceiro período, o Brasil voltou melhor para o jogo e conseguiu encurtar a distância no placar. Com a defesa mais ajustada, os brasileiros frearam o ataque camaronês. Após um 27 a 12, no segundo quarto, a equipe conseguiu voltar para o jogo.

Yago, armador do Brasil marca Jeremiah Hill, armador de Camarões (Foto: Divulgação / FIBA)

O quarto final foi de recuperação para a equipe brasileira. Com destaque para Léo Meindl, o Brasil lutava contra o relógio para deixar a menor diferença possível no placar - e assim, assegurar a vaga na semifinal do Pré-Olímpico. No último período, o grande craque de Camarões, Jeremiah Hill, esfriou nos arremessos e o time perdeu volume. Ainda assim, a equipe camaronese venceu por 77 a 74 - com isso ambas equipes garantem vaga na semifinal da competição.

Na próxima fase, o Brasil irá enfrentar a seleção de Filipinas. O confronto está marcado para sábado (6), às 9h30, no horário de Brasília. Já Camarões encara a Letônia - dona da casa e grande favorita do Pré-Olímpico.