Além das clínicas, Anderson Águia é o gestor do TAFC (Team Águia Footvolley Cup), o maior evento futevôlei da atualidade, que já está na sua 39ª edição. Além disso, Anderson também conduz o projeto social “Águia nas Comunidades”, que conta com mais de 400 jovens em vulnerabilidade social, com o objetivo de criar cidadãos através do esporte.