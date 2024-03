Ana Marcela durante o Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, Catar (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 11:50 • Somabay (EGI)

Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut tiveram ótimos resultados na Copa do Mundo de Maratona Aquática, na etapa de Somabay, no Egito, a primeira realizada este ano, neste sábado (23). A vencedora da prova foi a alemã Leonie Beck.

Ana ficou com a quinta colocação, com um tempo de 2h4min35s, enquanto Viviane conquistou a oitava posição, com 2h34min37s.

No masculino, tivemos a presença de Matheus Melcecchi, que ficou no 17º lugar, com uma marca de 1h57min46s. A vitória ficou com o italiano Domenico Acerenza.

Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut (Foto: Sátiro Sodré)

Recentemente, Ana Marcela e Viviane conquistaram o passaporte para os Jogos de Paris, através do desempenho no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Qatar, realizado em fevereiro.