Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 12:00 • Nevada (EUA)

Duas das principais e melhores lutadoras brasileiras da atualidade irão duelar no UFC Vegas 94. Amanda Lemos e Virna Jandiroba realizam a luta principal do evento neste sábado (20). A transmissão será pelo UFC Brasil, o canal Goat no Youtube (apenas para as primeiras lutas ao vivo e de graça) às 18h30 (Horário de Brasília) e a Band transmite o card principal a partir das 21h.

Amanda vem se consolidado como uma das lutadoras mais perigosas do peso-palha. A brasileira é ex-desafiante ao cinturão. A lutadora tem três características marcantes: mãos pesadas, vitórias pela via rápida e precisão cirúrgica.

Já Virna se consolidou com uma das principais Grapplers da categoria. A faixa-preta em jiu-jitsu mostrou que é um perigo constante na luta de chão, com 13 de suas 20 vitórias na carreira por finalização. Suas características são: Controle no solo e a ameaça nas finalizações.

Confira a programação e os cards abaixo:

🥊FICHA TÉCNICA

AMANDA LEMOS X VIRNA JANDIROBA — UFC VEGAS 94

📆 Data: 19 de julho de 2024

⏰ Horário: A partir de 18h30 (horário de Brasília)

🌎 Local: UFC APEX, Las Vegas, Nevada

📺 Como assistir: UFC Brasil, Canal Goat (três primeiras lutas) e Band (principal)

CARD PRINCIPAL (21h, horário de Brasília)

Peso palha (até 52,1 kg): Amanda Lemos x Virna Jandiroba

Amanda Lemos x Virna Jandiroba Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares x Jun Yong Park

Brad Tavares x Jun Yong Park Peso pena (até 65,7 kg): Steve Garcia x Seung Woo Choi

Steve Garcia x Seung Woo Choi Peso leve (até 70,3 kg): Kurt Holobaugh x Kaynan Kruschewsky

Kurt Holobaugh x Kaynan Kruschewsky Peso mosca (até 56,7 kg): Cody Durden x Bruno Bulldoguinho

Cody Durden x Bruno Bulldoguinho Peso pena (até 65,7 kg): Doo Ho Choi x Bill Algeo

CARD PRELIMINAR (18h, horário de Brasília)

Peso pena (até 65,7 kg): Hyder Amil x Jeong Yeong Lee

Hyder Amil x Jeong Yeong Lee Peso galo (até 61,2 kg): Brian Kelleher x Cody Gibson

Brian Kelleher x Cody Gibson Peso mosca (até 56,7 kg): Miranda Maverick x Dione Barbosa

Miranda Maverick x Dione Barbosa Peso leve (até 70,3 kg): Loik Radzhabov x Trey Ogden

Loik Radzhabov x Trey Ogden Peso mosca (até 56,7 kg): Luana Dread x Lucie Pudilova

Luana Dread x Lucie Pudilova Peso pesado (até 120,2 kg): Mohammed Usman x Thomas Petersen