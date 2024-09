Alonso diz que ‘é questão de tempo’ para brasileiro Bortoleto chegar à F1

Fernando Alonso agencia a carreira do brasileiro Gabriel Bortoleto (Fotos: AFP e Divulgação / FIA)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/09/2024 - 16:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Piloto da Aston Martin, o bicampeão mundial Fernando Alonso também é quem gerencia a carreira do brasileiro Gabriel Bortoleto, atual vice-líder da Fórmula 2 e que está muito próximo de conseguir uma vaga na Fórmula 1 pela Sauber/Audi na temporada 2025. Na coletiva pré-GP do Azerbaijão, o espanhol foi perguntado sobre o agenciado.

Alonso exaltou o fato de Bortoleto trabalhar “além do talento”, e crê que este fator explica o sucesso de Gabriel, que conquistou o título da Fórmula 3 em 2023 e atualmente é o segundo colocado da Fórmula 2. Na rodada dupla da Itália, o brasileiro largou a prova principal de último e saiu com a vitória, chamando atenção da comunidade do esporte a motor.

- Ele é um incrível talento e uma pessoa muito humilde também, o que penso que é a maior questão que precisamos trabalhar. Ele trabalha duro, além do talento dele, e por isso penso que na Fórmula 3 e na Fórmula 2 houve tanto progresso. Também acho que ele é alguém que leva as coisas muito a sério, o que nesta idade nunca é certeza - declarou Fernando.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com arestas a serem aparadas para o anúncio, Alonso também citou o fato de Bortoleto ser o único novato na disputa do título da Fórmula 2, atualmente liderada por Isack Hadjar, e citou que é apenas “questão de tempo” para que Gabriel chegue ao grid do Mundial de Fórmula 1.

- Como falamos antes sobre orçamentos e coisas assim, ele conquistou o título da Fórmula 3 como novato e está brigando por título como novato na Fórmula 2, mas sem o desafio de outros novatos. Então, ele é o único novato disputando título. O que é um feito incrível. Vamos ver o que o futuro aguarda, mas é questão de tempo até ele chegar na Fórmula 1 - concluiu.