Alison dos Santos bate recorde e vence na Diamond League

Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 20:33 • Doha (QAT)

Alison dos Santos conquistou, um grande resultado antes das Olimpíadas, nesta sexta-feira (10). O brasileiro disputou a final dos 400m com barreiras na Etapa de Doha da Diamond League. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 46s86 e ficou com o 1º lugar. Esta foi a quarta melhor marca de sua carreira e, de quebra, ainda bateu o recorde da liga, que também era do brasileiro.

Depois de um ano da operaração no joelho, o campeão mundial da categoria, e medalhista de bronze em Tóquio 2020, Piu foi para o Qatar visando a preparação aos Jogos de Paris. Mesmo pós-lesão, Alison mostrou em Doha que está 100% fisicamente.

Na decisão, o brasileiro brilhou nos últimos 100 metros, com uma grande arrancada e chegou a quase 2 segundos à frente do segundo colocado. O norte-americano Allen CJ, com 48s39 e o francês Wilfried Happio com 49s10. Desde 2022, Piu não fazia um tempo na casa dos 46 segundos, esta foi a melhor marca da temporada entre todos os atletas, e o 14º melhor tempo na história dos 400 metros com barreira.

A Diamond League retorna para a etapa de Eugene, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio. Nesta cidade, Alisson dos Santos sagrou-se campeão mundial em 2022.

(Foto: ANDY LYONS / via AFP)