Alcaraz oscila, erra demais, mas vai à 3ª rodada em Roland Garros

Alcaraz em Roland Garros (Foto: André Ferreira/FFT)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 13:20 • Paris (França)

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, passou aos trancos e barrancos para a terceira rodada de Roland Garros, nesta quarta-feira (29), no Grand Slam do saibro jogado em Paris, na França.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atuando na quadra central Philippe Chatrier por conta da chuva, o natural de murcia precisou de 3h09min para derrotar o qualifier holandês Jesper De Jong, 176º colocado, por 3 sets a 1.

➡️ Saiba os bastidores da recusa de Nadal por homenagem em Roland Garros

O espanhol desconectou seu jogo no segundo set após dois primeiros sets satisfatórios e conseguiu retornar no meio do quarto. Ele vem de lesão no antebraço, onde revela em entrevistas ainda "sentir medo" de bater forte como gosta na bola. Foram 47 erros não-forçados contra 35 bolas vencedoras no encontro.

Semifinalista do ano passado em Paris e campeão em Wimbledon, ele enfrenta o americano Sebastian Korda, 27º favorito, ou o sul-coreano Soonwoo Kwon, 494º.