Alcaraz desiste de Monte Carlo por conta de lesão

Publicada em 09/04/2024 - 14:01 • Monte Carlo (Mônaco)

Carlos Alcaraz anunciou nesta terça-feira (9), sua desistência do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. O espanhol sofreu uma lesão no antebraço. O torneio é o primeiro grande evento na temporada europeia no saibro e distribui 9 milhões de euros, cerca de R$ 47 milhões em premiação.

Carlos enfrentaria o canadense Felix Aliassime e será substituído pelo lucky-loser italiano Lorenzo Sonego. O tenista se ausenta pela segunda vez do torneio, onde só jogou em 2022 e perdeu na estreia para o americano Sebastian Korda.

Carlos Alcaraz no Rio Open (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

— Estava trabalhando em Monte Carlo e tentado me recuperar até o último minuto de uma lesão no pronador redondo no braço direito, mas não foi possível e não vou poder jogar! Estava com muita vontade de jogar — disse o número três do mundo.

Alcaraz sofre mais um problema físico no ano após a lesão no tornozelo contraída logo no primeiro game do Rio Open, torneio ATP 500 jogado no Rio de Janeiro.