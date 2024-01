No caso dos brasileiros, Thiago Wild sofreu uma queda no ranking depois do grande evento australiano. O tenista do Paraná perdeu 10 pontos e ficou como o 81º colocado na tabela. Seu xará, Thiago Monteiro, ganhou uma posição e é o 119º, Felipe Meligeni caiu três, ficando com o 153º lugar e Gustavo Heide subiu quatro, ocupando a 241º colocação.