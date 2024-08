Ala da NBA admite que jogadores torceram contra Noah Lyles nas Olimpíadas

Noah Lyles conquistou um ouro e um bronze nas Olimpíadas de Paris (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 16/08/2024 - 10:32 • Rio de Janeiro (RJ)

As farpas entre os jogadores da NBA e o atleta Noah Lyles parecem não ter fim. Desta vez, o ala do New York Nicks, Josh Hart, revelou que os envolvidos com a liga torceram contra o velocista nas Olimpíadas de Paris 2024. A treta começou após Lyles contestar os atletas que se consideram "campeões do mundo" por vencerem a NBA, que se restringe a equipes dos EUA e Canadá.

- Em todas as competições das Olimpíadas eu era muito patriota. Eu queria que os EUA ganhassem os ouros. No entanto, eu queria que ele perdesse. Droga, eu queria isso. Acho que foi a primeira vez que todo mundo na NBA torceu contra alguém (Noah Lyles) - admitiu Hart.

A fala do jogador do Knicks é mais um capítulo dessa saga, que já dura quase um ano. Depois de vencer a prova dos 100m no Campeonato Mundial de 2023, Lyles questionou o porquê dos atletas da NBA usarem vestimentas com a frase “campeões do mundo”.

- Eu vi as Finais da NBA e eles colocam bonés escritos ‘campeões mundiais’ em suas cabeças. Campeões mundiais do que? Dos EUA? Não me levem a mal. Amo os EUA na maioria das vezes. Mas, nós não somos o mundo - disse o velocista.