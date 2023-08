No sábado (26), às 6h45 (horário de Brasília), a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de Basquete em confronto diante da equipe do Irã. Na última quinta-feira (17), o time venceu a Venezuela e encerrou de maneira positiva a preparação para o maior torneio da modalidade. Antes, os atletas liderados por Gustavo de Conti ganharam os jogos realizados contra Sudão do Sul e Austrália.