Cerro Porteño x Monagas: onde assistir e horário do jogo pela segunda fase da Libertadores

Cerro Porteño e Monagas se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), no Estadio Ueno La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. O confronto define a classificação para a próxima fase da Libertadores e terá transmissão ao vivo da Globo (canal aberto), ESPN (canal fechado), Star+ (streaming) e Paramount+ (streaming).

O Cerro Porteño venceu o jogo de ida por 4 a 0 e busca definir a classificação para a próxima etapa da competição em casa. No Campeonato Paraguaio, a equipe ocupa a sétima colocação na tabela, com oito pontos. O Monagas, por sua vez, é o último colocado do Campeonato Venezuelano e vem de uma sequência de quatro derrotas seguidas.

Chico da Costa, Guillermo Benítez, Cecilio Domínguez e Wilder Viera foram os responsáveis pelos gols da equipe paraguaia no jogo de ida no Monumental de Maturín, na Venezuela. As equipes já se enfrentaram em três outras oportunidades, todas vencidas pelo Cerro Porteño.

Cerro Porteño e Monagos se enfrentam nesta quinta pela classificação na próxima fase da Libertadores (Foto: AFP)

Tudo sobre o jogo entre Cerro Porteño e Monagas (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO x MONAGAS

Jogo 2 — Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estadio ueno La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai;

📺Onde assistir: Globo (canal aberto), ESPN (canal fechado), Star+ (streaming) e Paramount+ (streaming).