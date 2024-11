Times com nome São Paulo: quantos existem?

O nome São Paulo é compartilhado por 28 clubes no Brasil, refletindo a influência do Tricolor Paulista em várias regiões do país. (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 10:38 • São Paulo

Atualmente, existem 28 times com nome São Paulo, uma clara demonstração da relevância e popularidade do São Paulo Futebol Clube no cenário esportivo nacional. Fundado em 1930, o Tricolor Paulista é uma das equipes mais vitoriosas e respeitadas do Brasil, inspirando a formação de muitos outros times que carregam o nome da cidade e do estado de São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Neste texto, exploramos a história e a difusão do nome São Paulo no futebol, observando como o legado do clube paulista continua a inspirar novas gerações e times que desejam compartilhar dessa tradição e sucesso.

Times com nome São Paulo pelo Brasil

O São Paulo Futebol Clube não é apenas um clube com um nome famoso, mas uma verdadeira instituição no futebol brasileiro. Com 28 equipes espalhadas pelo país que adotam o nome São Paulo, cada uma carrega um pouco da tradição tricolor e do prestígio construído ao longo de décadas.

Entre os times com nome São Paulo pelo Brasil, destacamos:

São Paulo de Rio Grande (Rio Grande do Sul)

Fundado em 1908, o São Paulo de Rio Grande é um dos clubes mais antigos do Brasil, trazendo consigo uma rica história e disputando o campeonato gaúcho.

São Paulo Crystal (Paraíba)]

Este clube paraibano é conhecido por sua participação em competições estaduais e pelo crescimento do futebol no Nordeste, levando o nome São Paulo ao coração da Paraíba.

São Paulo de Araraquara (São Paulo)

Com uma trajetória importante no interior paulista, o São Paulo de Araraquara é mais um exemplo de clube que traz o nome da capital paulista e promove o esporte regionalmente.

O nome São Paulo e sua representatividade

O nome São Paulo carrega consigo uma responsabilidade significativa, uma vez que representa não apenas o Tricolor Paulista, mas também a capital financeira e cultural do Brasil. Clubes que adotam esse nome buscam replicar o sucesso e a influência do São Paulo Futebol Clube, especialmente pela identificação com valores como tradição, competitividade e a busca por conquistas.

O São Paulo Futebol Clube, tricampeão mundial e detentor de vários títulos nacionais e internacionais, é um dos clubes mais respeitados do país. Essa referência acaba por inspirar outros clubes a adotarem o mesmo nome, em busca de prestígio e representatividade nas competições que disputam.

O Tricolor Paulista e sua influência no futebol

Fundado em 1930, o São Paulo Futebol Clube se tornou um dos clubes mais bem-sucedidos e admirados do Brasil, com uma trajetória de conquistas e uma base de torcedores apaixonada. O Tricolor Paulista conquistou diversos campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, tornando-se uma referência de excelência no futebol brasileiro e mundial.

A trajetória de craques históricos, como Rogério Ceni, Raí, e Telê Santana, ajudou a consolidar a imagem do São Paulo como um clube vencedor e inovador, o que, por sua vez, atrai a admiração de torcedores e outros clubes, levando à criação de novas equipes com o mesmo nome.

A presença do nome São Paulo fora do Brasil

Além dos 28 clubes em território brasileiro, o nome São Paulo também pode ser encontrado em iniciativas de brasileiros no exterior, onde clubes e grupos de torcedores são formados em homenagem ao Tricolor Paulista. Seja em comunidades de expatriados ou em clubes de futebol amador, o nome São Paulo continua a unir brasileiros e a expandir o legado do Tricolor.

Esses grupos de torcedores e clubes amadores reforçam a importância cultural do São Paulo, mantendo viva a tradição tricolor em diferentes partes do mundo e conectando brasileiros em torno da paixão pelo clube.

Lista dos 28 times com nome São Paulo pelo Brasil e no mundo

Brasil

São Paulo Futebol Clube - São Paulo, SP São Paulo Cristal Futebol Clube - Cruz do Espírito Santo, PB São Paulo Esporte Clube - Rio Grande, RS São Paulo Alagoano - Maceió, AL São Paulo Futebol Clube de Macapá - Macapá, AP São Paulo de Itabaiana - Itabaiana, SE São Paulo Esporte Clube de Rio Branco - Rio Branco, AC São Paulo Futebol Clube de Santarém - Santarém, PA São Paulo de Monte Azul - Monte Azul Paulista, SP São Paulo Atlético Clube de Roraima - Boa Vista, RR São Paulo de Limeira - Limeira, SP São Paulo de Guarulhos - Guarulhos, SP São Paulo de Presidente Prudente - Presidente Prudente, SP São Paulo de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto, SP São Paulo Futebol Clube do Sul - Porto Alegre, RS São Paulo do Amapá - Santana, AP São Paulo de Goiânia - Goiânia, GO São Paulo de Natal - Natal, RN São Paulo de Brasília - Brasília, DF São Paulo de Campinas - Campinas, SP São Paulo do Recife - Recife, PE São Paulo Esporte Clube de Maringá - Maringá, PR São Paulo de Várzea Grande - Várzea Grande, MT São Paulo de Manaus - Manaus, AM São Paulo de Vitória - Vitória, ES São Paulo de Fortaleza - Fortaleza, CE

Mundo