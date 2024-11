O Barradão é palco de grandes momentos para a torcida do Vitória, registrando públicos expressivos ao longo dos anos. (Foto: Walmir Cirne/AGIF)







O Estádio Manoel Barradas, mais conhecido como Barradão, é um dos principais palcos do futebol na Bahia e a casa do Esporte Clube Vitória. Desde sua inauguração em 1986, o estádio em Salvador tem sido cenário de clássicos e partidas decisivas que atraíram milhares de torcedores. Com capacidade para mais de 30 mil espectadores, o estádio reflete a paixão da torcida rubro-negra. Abaixo, listamos os dez maiores públicos do Barradão.

10 jogos com os maiores públicos do Barradão na história

1. Vitória 2 x 1 Atlético Mineiro – Campeonato Brasileiro - 5 de dezembro 1999

O maior público já registrado no Barradão ocorreu em 1999, em uma partida contra o Atlético Mineiro, onde o Vitória saiu vitorioso por 2 a 1. 51.756 espectadores compareceram para apoiar o time baiano em um jogo decisivo, estabelecendo um recorde histórico para o estádio.

2. Vitória 2 x 0 Juazeiro – Campeonato Baiano - 7 de maio de 2000

Outro grande público foi registrado em 2000, durante uma partida contra o Juazeiro. 51.200 torcedores lotaram o Barradão para acompanhar a vitória do Vitória por 2 a 0, mostrando a força da torcida rubro-negra em jogos importantes.

3. Vitória 1 x 1 Ceará – Série B - 24 de novembro de 2012

Em 2012, no Campeonato Brasileiro da Série B, o Barradão recebeu 35.000 espectadores para o confronto entre Vitória e Ceará, que terminou empatado em 1 a 1. O resultado foi crucial para as ambições do time na competição, e a torcida compareceu em peso para apoiar o Vitória.

4. Vitória 1 x 1 Remo – Série B - 17 de novembro de 2007

Em mais uma partida decisiva, o Vitória empatou com o Remo por 1 a 1 em 2007, atraindo 34.943 torcedores ao Barradão. O jogo foi marcado pela presença maciça da torcida, que empurrou o time em busca de um bom resultado.

5. Vitória 0 x 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro - 28 de outubro de 2008

Um clássico interestadual contra o Flamengo em 2008 também atraiu um grande público ao Barradão. 34.500 espectadores acompanharam o empate sem gols entre as equipes, em um jogo tenso e muito disputado.

6. Vitória 3 x 2 Bahia – Campeonato Baiano - 18 de fevereiro de 2024

Em um dos confrontos mais aguardados da temporada, o clássico Ba-Vi entre Vitória e Bahia atraiu 30.727 pagantes ao Barradão. O Vitória venceu o rival por 3 a 2, em um jogo eletrizante que reafirmou a força do time em clássicos regionais.

7. Vitória 0 x 0 Juventude – Série B - 29 de outubro de 2023

Pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2023, o Vitória enfrentou o Juventude em um jogo que terminou empatado sem gols. 28.254 torcedores estiveram presentes para acompanhar a partida, em um momento decisivo para o clube na competição.

8. Vitória 2 x 0 Guarani – Série B - 15 de outubro de 2023

Ainda em 2023, o Barradão recebeu 27.887 pagantes para assistir ao confronto entre Vitória e Guarani, que terminou com vitória do time da casa por 2 a 0. Esse público reflete a grande expectativa dos torcedores nas campanhas recentes do clube.

9. Vitória 0 x 0 Mirassol – Série B - 1º de setembro de 2023

Em outra partida da Série B de 2023, o Vitória enfrentou o Mirassol em um empate sem gols. O público foi de 27.861 pagantes, mostrando a consistência de apoio da torcida rubro-negra nos jogos disputados em casa.

10. Vitória 1 x 0 Tombense – Série B - 29 de setembro de 2023

Fechando o ranking dos maiores públicos do Barradão, o jogo contra o Tombense, também em 2023, contou com 27.592 pagantes. A vitória por 1 a 0 foi comemorada pela torcida, que mais uma vez lotou o estádio para apoiar o Vitória.

Os maiores públicos do Barradão demonstram a paixão da torcida do Vitória e a importância desse estádio como palco de grandes momentos no futebol baiano. Esses números refletem o apoio incondicional dos torcedores e a relevância do Barradão nas conquistas e desafios enfrentados pelo Esporte Clube Vitória ao longo de sua história.