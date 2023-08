No sábado (19), o Palmeiras venceu o Cuiabá, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e atingiu uma nova marca na história da competição. Isso porque, o Alviverde chegou no número de 697 vitórias no Brasileirão, contabilizando a estatística desde 1959, a primeira edição. Assim, o Verdão igualou o São Paulo, que era o líder isolado do ranking histórico. Saiba quem são os demais times que estão presentes no Top 12.