O Miami Open é um dos torneios mais importantes do circuito mundial de tênis, figurando entre os principais eventos da ATP e da WTA fora dos quatro Grand Slams. Disputado anualmente na Flórida, nos Estados Unidos, o torneio reúne a elite do tênis masculino e feminino em jogos de alto nível técnico. Desde 2019, o evento é realizado no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, mas durante mais de três décadas foi sediado em Key Biscayne, no tradicional complexo de Crandon Park. O Lance! apresenta os maiores campeões do Masters de Miami.

Fundado em 1985, o Miami Open rapidamente ganhou destaque no cenário esportivo por sua organização e pelo alto nível dos participantes. A competição faz parte do chamado "Sunshine Double", ao lado do Indian Wells Open, sendo um dos torneios mais aguardados da temporada de quadras duras. Ao longo de sua história, o evento já foi palco de grandes confrontos, rivalidades históricas e atuações memoráveis de lendas do tênis mundial.

Os maiores campeões do Masters de Miami (Masculino e feminino)

Entre os maiores nomes da história do torneio estão Andre Agassi e Novak Djokovic, ambos com seis títulos na chave masculina, e Serena Williams, recordista geral com oito conquistas no feminino. O domínio desses atletas ao longo dos anos ajudou a consolidar o prestígio do torneio, que hoje é considerado um verdadeiro termômetro para a temporada de quadras rápidas no hemisfério norte. Além dos recordistas, outros grandes campeões também marcaram época em Miami, como Roger Federer, Pete Sampras, Steffi Graf e Martina Hingis.

O torneio também ficou conhecido por revelar novos talentos e por oferecer oportunidades para que jogadores em ascensão desafiem os principais nomes do ranking mundial. Em 2022, por exemplo, o espanhol Carlos Alcaraz se tornou o campeão mais jovem da história do evento, aos 18 anos. Já em 2024, a americana Danielle Collins surpreendeu ao conquistar o título feminino como não cabeça de chave, reforçando a tradição do Miami Open como um torneio que mescla estrelas consagradas e surpresas marcantes.

O torneio começou em 1985 e, desde então, consagrou lendas do tênis com campanhas históricas. A seguir, conheça os maiores campeões do Miami Open nas modalidades de simples e duplas.

Principais campeões em simples (masculino e feminino)

No masculino, dois nomes dividem o topo do ranking de títulos em simples no Miami Open:

Andre Agassi (EUA) – 6 títulos (1990, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003)

Novak Djokovic (Sérvia) – 6 títulos (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016)

Agassi foi o primeiro grande dominador do torneio, vencendo três vezes consecutivas entre 2001 e 2003. Djokovic, por sua vez, igualou a marca com conquistas dominantes entre 2014 e 2016.

Entre as mulheres, a maior campeã é:

Serena Williams (EUA) – 8 títulos (2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015)

Serena venceu o torneio por três anos consecutivos em duas ocasiões distintas, algo inédito na era moderna.

Destaques nas duplas

Nas duplas masculinas, os irmãos Bryan formaram a parceria mais vencedora:

Bob Bryan e Mike Bryan (EUA) – 6 títulos juntos (2007, 2008, 2014, 2015, 2018, 2019)

Já entre as mulheres, o destaque individual vai para:

Jana Novotná (Tchéquia) – 7 títulos (1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999)

Novotná venceu com diferentes parceiras, entre elas Helena Suková, Arantxa Sánchez e Martina Hingis, mostrando sua versatilidade nas duplas femininas.

Outros recordes marcantes

Mais finais disputadas (simples feminino): Serena Williams – 10 finais

Serena Williams – 10 finais Mais finais disputadas (simples masculino): Andre Agassi – 8 finais

Andre Agassi – 8 finais Jogador mais jovem a vencer o torneio (masculino): Carlos Alcaraz (ESP) – 18 anos e 333 dias, em 2022

Carlos Alcaraz (ESP) – 18 anos e 333 dias, em 2022 Jogadora mais jovem a vencer (feminino): Monica Seles (IUG) – 16 anos e 111 dias, em 1990

Monica Seles (IUG) – 16 anos e 111 dias, em 1990 Jogador mais velho a vencer (masculino): Roger Federer – 37 anos e 235 dias, em 2019

Roger Federer – 37 anos e 235 dias, em 2019 Jogadora mais velha a vencer (feminino): Serena Williams – 33 anos e 190 dias, em 2015

Mais títulos consecutivos: