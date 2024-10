Veja as estatísticas do clássico entre Ajax e Feyenoord (Foto: Pieter Stam de Jonge / ANP / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 11:30 • Rio de Janeiro

Ajax e Feyenoord fazem o clássico considerado com a maior rivalidade da Holanda. Ao longo das décadas do futebol holandês, as equipes travaram diversas grandes partidas, intensificando ainda mais as batalhas protagonizadas pelos times. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Ajax e Feyenoord? Lance! te conta.

Quem mais venceu na história do clássico entre Ajax e Feyenoord?

O clássico entre Ajax e Feyenoord é considerado o maior embate da Holanda. Apelidado de Der Klassieker, o confronto começou a ser disputado na temporada de 1921/22, mas já haviam resquícios da rivalidade em anos anteriores, quando o Ajax e outros clubes da Eerste Klasse (uma divisão de futebol holandês, na qual o vencedor poderia disputar a primeira divisão) não quiseram se misturar com outros clubes considerados inferiores à época, fazendo com que uma Eerste Klasse B fosse montada. O primeiro clássico entre os clubes ficou empatado em 2 a 2.

Ao todo, o clássico entre Ajax e Feyenoord protagonizou 162 partidas, sendo a imensa maioria pelo Campeonato Holandês, mas também pela Copa e Supercopa da Holanda e até mesmo uma decisão da Copa Intertoto da UEFA, na temporada 1962/63.

Das partidas realizadas entre os clubes, o time da capital holandesa tem uma grande vantagem em número de vitórias sobre o rival de Roterdã. O Ajax possui 79 vitórias no confronto, enquanto o Feyenoord possui apenas 42. O clássico também teve 41 empates ao longo de sua história.

Confira os títulos dos clubes holandeses

Entre os seus títulos de maior relevância, o Ajax possui 35 taças da Eredivise (Campeonato Holandês), 20 Copa dos Países Baixos (a copa nacional da Holanda), nove Supercopas da Holanda, além de quatro Champions League, uma Liga Europa, uma Recopa Europeia e mais duas Supercopas da UEFA.

Já o Feyenoord tem em sua sala de troféus como maiores títulos: 16 taças do Campeonato Holandês, 14 Copas da Holanda, cinco Supercopas da Holanda, além de ser bicampeão da Europa League e campeão em uma oportunidade da Liga dos Campeões da Europa.