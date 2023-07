> O segundo, o terceiro e o quarto maiores públicos pagantes do ano têm o Flamengo como mandante no Maracanã. Foram mais de 64 mil nas partidas contra Independiente del Valle (Recopa), Fluminense (Copa do Brasil) e Vasco (Taça Guanabara).



> O clube carioca está presente em NOVE dos dez jogos com maiores públicos pagantes na temporada. É a força da nação rubro-negra!



+ Ranking de público do futebol brasileiro: os clubes com maiores médias em 2023



> A única exceção no top 10 é a partida entre Ceará e Sport, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Foram quase 60 mil pagantes no Castelão!