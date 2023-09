Lance! Biz explica: Por que a Copa do Brasil paga premiação de quase o dobro do Brasileirão?

Mudança de formato é primeiro motivo



Sinônimo de premiação alta nos últimos anos, a Copa do Brasil se consolidou como o mais rentável do futebol brasileiro a partir de 2018. Naquela edição, o prêmio de campeão saltou de R$ 5 milhões para R$ 50 milhões. Além disso, os valores têm tido reajustes anuais e alcançou quase R$ 90 milhões neste ano.



O primeiro motivo para a valorização da Copa do Brasil foi a mudança no formato de disputa. Até 2012, o torneio era disputado apenas no primeiro semestre e excluía" os clubes participantes da Libertadores. A partir de 2013, os melhores clubes do país passaram a disputar o mata-mata nacional, entrando em uma fase posterior. Além disso, a CBF esticou o torneio até o fim do ano.



