Com vitória por 3 sets a 1 contra a Bulgária, na manhã deste domingo (28), a Itália garantiu o bicampeonato do Mundial de Vôlei Masculino. A seleção, portanto, ganhará a premiação de US$ 1 milhão (R$ 5,35 milhões na cotação atual). A vice-campeã, por sua vez, recebe a metade do valor: US$ 500 mil (R$ 2,67 milhões).

continua após a publicidade

Não é sabido como a Itália distribuirá o prêmio entre seus jogadores. No entanto, se o dinheiro for dividido igualmente, cada atleta campeão faturará cerca de R$ 382 mil. Os jogadores ainda têm chance de somar a esse valor os ganhos com prêmios individuais.

Seleção campeã: US$ 1 milhão (R$ 5,35 milhões)

Seleção vice-campeã: US$ 500 mil (R$ 2,67 milhões)

MVP: US$ 100 mil (R$ 535 mil)

Melhor atacante: US$ 50 mil (R$ 267 mil)

Melhor oposto: US$ 50 mil (R$ 267 mil)

Melhor ponteiro: US$ 50 mil (R$ 267 mil)

Melhor bloqueador: US$ 50 mil (R$ 267 mil)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Veja como foi a final do Mundial de Vôlei Masculino

A Itália começou a partida de forma dominante, vencendo os dois primeiros sets por 25 a 21 e 25 a 17. No terceiro set, a Bulgária mostrou poder de reação e, com uma grande parcial, venceu por 25 a 17, diminuindo o placar e levando o jogo para o quarto set.

Foi então que a Itália justificou ser a favorita. Com uma atuação avassaladora, a equipe não deu chances aos búlgaros e fechou o set em impressionantes 25 a 10 para garantir o título do Mundial de Vôlei Masculino. Os grandes destaques da final foram os italianos Romanò, com 22 pontos, e Bottolo, com 19, sendo sete deles em aces apenas no último set.

continua após a publicidade

Gianelli, jogador da seleção italiana, durante final do Mundial de Vôlei Masculino (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Na disputa pelo terceiro lugar, a Polônia venceu a República Tcheca por 3 a 1 e garantiu a medalha de bronze do Mundial de Vôlei Masculino, a quarta consecutiva do país em Mundiais.