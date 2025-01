Regulamentação das Bets gera R$ 2,01 bilhões ao Governo Federal

O mercado de apostas de quota fixa no Brasil iniciou uma nova fase com a regulamentação oficial das apostas esportivas, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2025. O Ministério da Fazenda anunciou que 66 empresas foram autorizadas a operar no país, gerando R$ 2,01 bilhões em arrecadação de outorgas para o governo federal. Apesar do montante expressivo, o valor ficou abaixo da expectativa inicial de R$ 3 bilhões.

Licenças Definitivas e Autorizações Provisórias

Das 66 empresas autorizadas, 14 obtiveram licenças definitivas, enquanto 52 receberam autorizações provisórias. As empresas com autorizações provisórias têm um prazo de 30 dias para resolver pendências técnicas, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 30 dias. Caso não regularizem sua situação, estão sujeitas a ter suas operações suspensas por até 90 dias e, em última instância, suas autorizações poderão ser cassadas de forma definitiva.

Novas Regras para Operação

A regulamentação trouxe um conjunto de regras para assegurar a transparência e a segurança do mercado. Entre as principais exigências estão:

Domínios “.bet.br”

A partir de agora, todas as empresas autorizadas devem operar seus sites com domínios “.bet.br”. Durante o período de transição, domínios “.com.br” ainda poderão ser utilizados, mas estarão restritos de ofertar apostas aos clientes. Proibição do Uso de Cartões de Crédito

A utilização de cartões de crédito para apostas está proibida, medida que visa reforçar o controle sobre os fluxos financeiros do setor. Identificação Obrigatória de Apostadores

Para maior segurança e combate a fraudes, apostadores deverão ser identificados por CPF e reconhecimento facial. Bloqueio de Operadoras Não Autorizadas

Sites de apostas que não tiverem autorização do governo serão considerados ilegais e terão seus acessos bloqueados. Além disso, bancos e outras instituições financeiras estão proibidos de realizar transações com essas empresas.

Transição e Impacto no Setor

A regulamentação foi resultado de um longo processo iniciado com a aprovação da Lei 13.756/2018, que definiu as bases para a legalização das apostas esportivas no Brasil. O objetivo principal das novas normas é combater a atuação de empresas ilegais, proteger os consumidores e aumentar a arrecadação tributária.

As 66 empresas qualificadas apresentaram seus pedidos de credenciamento até o dia 20 de agosto de 2024. Os pedidos realizados após essa data seguem em análise, com um prazo de até 150 dias para resposta do governo.

Perspectivas para o Mercado Brasileiro de Apostas

Com a regulamentação, o Brasil entra no seleto grupo de países que estruturaram um mercado de apostas transparente e regulado. Especialistas acreditam que a arrecadação com outorgas e tributos tende a aumentar nos próximos anos, impulsionada pelo crescimento do setor e pela entrada de novas operadoras.

A proibição de sites não autorizados, combinada com a exigência de domínios específicos e identificação rigorosa, fortalece a credibilidade do mercado brasileiro. O governo também espera que as medidas estimulem práticas responsáveis e diminuam o risco de lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.

A regulamentação marca um passo importante para a consolidação do setor de apostas no Brasil, garantindo um ambiente mais seguro, transparente e lucrativo para todas as partes envolvidas.