Mirassol lança camisa especial para o centenário com dois escudos e tecnologia inédita

O Mirassol fez do ano de 2025 a temporada mais marcante da sua história. Além de completar 100 anos de fundação, o clube garantiu em sua estreia na Série A do Brasileirão uma classificação inédita para a próxima Libertadores. Uma das formas de materializar o ano marcante é o uniforme especial apresentado pelo time paulista nesta segunda-feira (1), que celebra o centenário da equipe, assinado pela marca Athleta.

Após lançar uma camisa em homenagem ao tricampeonato mundial da Seleção Brasileira, a fornecedora de material esportivo apresentou a peça batizada de Camisa do Centenário, que traz referências internacionais de moda combinadas com o design esportivo dos uniformes de futebol. Um detalhe que chama a atenção é a presença de dois escudos estampados no peito, um deles é o atual, que se mistura com a primeira versão do emblema da equipe, fundada em 1925.

A camisa também segue um padrão de cores diferente, fugindo do amarelo e verde do Leão Caipira. A camisa é na cor off white e tem marcas d'água desenhadas no tecido do uniforme. Nas golas, a camisa da Athleta estampa as cores do clube e têm as três estrelas que também estão presentes no escudo atual da equipe, que fazem referências aos títulos nacionais da Série D, em 2020, e Série C, em 2022, além do título do Paulistão Série A3, em 1997.

O clube não usará a camisa em jogos e o uniforme foi produzido com o objetivo de ser uma peça exclusiva e casual, levando a marca do Mirassol para eventos comemorativos e para o dia a dia dos torcedores. Na barra da camisa, há um selo que destaca o ano de fundação da equipe e todas as peças terão um número de série, reforçando o caráter de exclusividade proposto pelo time e pela fornecedora.

Nas fotos de lançamento, o Mirassol teve o treinador Rafael Guanaes como um dos modelos do uniforme, mas ex-jogadores que marcaram suas passagens na equipe também posaram nas imagens, como Camilo, que esteve na campanha do título da Série C de 2022, e Xuxa, considerado um dos maiores ídolos da equipe, maior artilheiro do clube e que se apontou em 2018.

As peças estarão à venda a partir do dia 4 de dezembro, às 9h, nas lojas físicas nas cidades de Mirassol e São José do Rio Preto, ambas no interior de São Paulo, além dos sites da Athleta e no site do próprio clube. O valor da camisa ainda não foi divulgado.

Tecnologia inédita e experiência para os torcedores do Mirassol

Outro diferencial que a Camisa do Centenário apresenta é uma tecnologia inédita aplicada no escudo do Mirassol e que cria uma conexão direta com a experiência do torcedor. Segundo divulgou a equipe, ao aproximar o celular do escudo, o torcedor terá acesso a um documentário exclusivo sobre o centenário do Mirassol, através da tecnologia NFC, usada para gerar conexão de dispositivos sem fio.

O material foi produzido especialmente para a comemoração dos 100 anos do Mirassol e que será acessado somente através dos torcedores que compararem e tiverem acesso à camisa especial. A logo do clube está impressa no material TPU, impresso em 3D e texturizado.

Veja mais fotos da Camisa do Centenário do Mirassol

Camisa especial do centenário do Mirassol tem dois escudos. (Foto: Pedro Zacchi/Mirassol)

