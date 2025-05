Ministério da Fazenda arrecada mais de R$ 20 milhões em três meses com bets

O Ministério da Fazenda teve uma arrecadação de R$ 21,4 milhões por meio da cobrança da taxa de fiscalização das casas de apostas online entre os meses de janeiro e março deste ano, de acordo com a "Coluna do Estadão".

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Site de casas de apostas (Foto: Parceiro Lance!)

A taxa de fiscalização aumentou gradualmente durante os três primeiros meses do ano. Conforme os dados divulgados pelo "Estadão" por meio da Lei de Acesso à Informação, janeiro teve uma arrecadação de R$ 6,8 milhões; em fevereiro, o valor passou para R$ 7,2 milhões; e em março, totalizou R$ 7,4 milhões. A tributação recai sobre os valores destinados ao custeio e à operação de cada plataforma de apostas.

➡️CPI que investiga Bets convoca influencer Virgínia para depor no Senado

A chamada Lei das Apostas foi promulgada no final de 2023, após ser aprovada pelo Congresso Nacional. Ao longo de 2024, o Ministério da Fazenda definiu normas específicas para a regulação do setor no Brasil. Para atuar no mercado nacional por um período de cinco anos, cada empresa precisou efetuar o pagamento de uma licença no valor de R$ 30 milhões.

continua após a publicidade

As casas de apostas também devem atender às exigências legais, como a adoção de mecanismos contra fraudes e ações de prevenção à lavagem de dinheiro, além de limites à veiculação de publicidade enganosa ou abusiva.

Site de apostas (Foto: Parceiro Lance!)

Bets são investigadas por CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets está investigando as atuações das casas de apostas por possíveis irregularidades envolvendo o setor de apostas esportivas no Brasil, especialmente relacionadas a manipulação de resultados, lavagem de dinheiro, falta de transparência e regulação, e financiamento irregular.

continua após a publicidade

➡️Nike apresenta novo uniforme da Seleção Brasileira feminina