Buscando vaga na semi da Copa do Brasil, Flamengo tem elenco avaliado em mais de R$ 1 bilhão

A efeito de comparação, os cinco jogadores mais caros do Bahia somam € 32 milhões (R$ 199,9 milhões) em valor de mercado. São eles: Luciano Rodríguez, Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauly e Acevedo. Na esteira dos investimentos do Grupo City, os três primeiros também são as contratações mais caras da história do Bahia e do futebol nordestino.