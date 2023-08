Parceira da Conmebol, Absolut Sport anuncia Fernando Paz como novo diretor comercial

A Absolut Sport também reforçou sua posição como a agência oficial de pacotes para as finais da Libertadores e Sul-americana. A parceria estratégica com as principais competições de clubes da América do Sul reafirma nosso compromisso em promover e elevar o esporte em todas as suas formas.



- Estou animado e honrado por me juntar à equipe da Absolut Sport como Diretor Comercial. Esta é uma empresa conhecida por sua dedicação à qualidade e inovação, e estou ansioso para contribuir para seu sucesso contínuo. Com base em minha experiências anteriores, estou confiante de que podemos alcançar grandes conquistas juntos - disse Fernando Paz.