Flamengo ‘substituirá’ patrocínio master por campanha em apoio às mulheres; entenda

O Flamengo promoverá campanha de prevenção à violência contra a mulher no próximo domingo (29), em partida diante do Athletico-PR, pela 28ª rodada do Brasileirão. Patrocinador master do clube,a casa de apostas "PixBet" cederá lugar no uniforme rubro-negro para a frase "Antes que Aconteça", que nomeia a ação.