Canal GOAT estreia cinco novos programas gratuitos e amplia grade diária

O futebol feminino ganha mais voz no Canal GOAT com "O Mapa das Minas", no qual Bianca Anacleto, Mariana Santos e Letícia Pietro vão debater. O programa estreia dia 20, às 19h30, e será semanal.



Na sequência desta primeira fase de estreias de novos programas, dia 21 começa o ‘Oh My GOAT’. Às quartas-feiras, às 19h30, Chico Pedrotti, Hanna Tenda, Luis Rosa e Gabriel DCastro debatem as notícias do mundo do esporte com humor.



E no dia 23, “O Brabo Tem Nome” estreia às 18h, também sob a batuta de Chico Pedrotti. Este será um programa de entrevistas semanal, e o primeiro convidado será Fred Bruno, ex-companheiro de Pedrotti por quase uma década no Desimpedidos.