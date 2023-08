Apple vai comprar a ESPN? Entenda detalhes e efeitos do possível negócio

Seguindo essa lógica, Ives defende que a Apple estaria inclinada a focar seus interesses nos ativos da ESPN (direitos de transmissão de campeonatos ao redor do mundo), em vez de adotar uma aquisição abrangente da Disney.



Quanto custaria a aquisição da ESPN?



Ives estima que uma eventual compra da ESPN exigiria um investimento superior a US$ 50 bilhões (R$ 250 bilhões) por parte da Apple.



Haveria algum impacto no mercado brasileiro?



Sim, a negociação, caso se confirme, teria impacto direto até no mercado de streaming brasileiro. Os torneios que hoje são transmitidos pelo serviço do Star+ passariam para a Apple TV+, por exemplo.



Quando essa negociação poderia ser fechada?



De acordo com Ives, a suposta aquisição poderia acontecer dentro de um período de seis a nove meses.



Cabe destacar que os detalhes acima baseiam-se principalmente em rumores que ventilam na imprensa dos Estados Unidos. As negociações ainda não foram confirmadas pelas empresas envolvidas.