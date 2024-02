Ações da Ferrari têm forte alta com anúncio da ida de Hamilton para equipe e de lucro recorde

O anúncio da ida do heptacampeão mundial da Fórmula 1 Lewis Hamilton para a Ferrari a partir de 2025 e a divulgação de lucro recorde da montadora de Maranello em 2023, de 1,257 bilhão de euros (R$ 6,75 bilhões), tiveram impacto nas ações da equipe italiana nesta quinta-feira (1º). Os papéis subiram mais de 10% no New York Stock Exchange em comparação com o fechamento de quarta-feira (31): de US$ 346,78 para US$ 384 (cerca de R$ 1.890).