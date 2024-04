Veja em quais clubes de futebol você pode investir na Bolsa de Valores

Você sabia que é possível comprar ações e investir em clubes de futebol na Bolsa de Valores? A abertura de capital, também conhecida como IPO (Initial Public Offering), tem sido usada por times ao redor do mundo desde a década de 1980.



O principal exemplo é o Manchester United (MANU), clube inglês negociado na New York Stock Exchange (NYSE) e avaliado em US$ 2,5 bilhões (R$ 15 bilhões). As ações dos Red Devils, no entanto, caíram 25,7% nos últimos cinco anos.