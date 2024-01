Soccerex retorna ao Rio após 12 anos com a presença de lideranças globais do futebol

No dia 23 de março, acontecerá um jogo amistoso, o Social Match, com ídolos e jogadores atuais. Na véspera da abertura do congresso, no dia 24 de março, será realizada a Special Night, um evento com 350 convidados em um lugar turístico do Rio para celebrar a abertura do encontro. Já nos dias 25 e 26 de março, expositores, agentes e profissionais de diversas áreas do setor estarão no pavilhão interagindo e compartilhando conhecimentos em palestras, debates e negociações em um grande evento aberto ao público.