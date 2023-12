Fluminense encerra temporada com R$ 190 milhões em premiação e supera meta com folga

Foi Libertadores que garantiu a maior parcela desta receita. Na campanha do título, o Fluminense recebeu US$ 27,15 milhões (cerca de R$ 136 milhões) da Conmebol.



Em seguida, aparece a fatia recebida no Campeonato Brasileiro: foram R$ 33,4 milhões faturados pelo sétimo lugar na tabela. O vice do Mundial rendeu outros US$ 4 milhões (R$ 19,4 milhões).



